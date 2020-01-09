В одеських будинках дитини провели святкові ранки



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В Одесі вихованців спеціалізованих будинків дитини привітали з Новим роком та Різдвом

Для вихованців спеціалізованих Будинків дитини №1 та №3 «Сонечко», що знаходяться в структурі департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, відбулися барвисті дитячі ранки, присвячені святкуванню Нового року та Різдва.

Малюки брали участь у святкових виставах, танцювали, співали, читали вірші і водили хороводи. Для дітей були організовані театралізовані новорічні постановки, і кожна дитина отримала подарунки від Діда Мороза.

Наразі в спеціалізованому Будинку дитини №1 знаходяться 76 дітей, а в Будинку дитини №3 «Сонечко» - 83 дитини з неврологічними та іншими захворюваннями. Вихованці Будинків дитини перебувають на повному забезпеченні за рахунок коштів міського бюджету.

Діти отримують кваліфіковану медичну допомогу, з ними працюють педіатри, невропатологи, лікарі ЛФК, логопеди, сурдопедагоги і психологи. На базі Будинку дитини №1 функціонує Центр ранньої медико-соціальної реабілітації, оснащений сучасним реабілітаційним і фізіотерапевтичним обладнанням, а також відділення паліативної допомоги. За необхідності до надання медичної допомоги залучаються провідні міські та українські фахівці, організовуються виїзні консультації та лікування.