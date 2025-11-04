Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою
В Одесі спалахнув скандал через російську музику у клубі Palladium
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Очільник ОВА нагадав, що всі заклади на території Одеської області мають дотримуватися законодавства про державну мову

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписав спільний з військовим командуванням наказ, яким заборонено роботу готельно-ресторанного комплексу «Палладіум» на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кіпера.

Очільник ОВА нагадав, що всі заклади громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території Одеської області мають дотримуватися законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану.

«Департаментам ОВА, головам громад та іншим дотичним державним органам доручено вжити заходів для запобігання подібним порушенням та провести з підприємцями чітке роз’яснення вимог законодавства. Одеса – українське місто. І тут має звучати Україна», – підсумував Кіпер.

Як повідомлялося, в Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium пролунала російська музика. Інцидент викликав широкий резонанс, і в обласній військовій адміністрації наголосили, що жодна російська музика не повинна звучати у місті, особливо з огляду на його статус території бойових дій.

Інцидент стався 31 жовтня – діджей клубу увімкнув російський трек перед публікою з понад тисячі людей. Після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер публічно відреагував на подію, підкресливши, що подібне є неприпустимим.

Читайте також:

Теги: Одеса скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ на вечірці Геловіну
Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових
Сьогодні, 13:23
Естонія відмежувалася від Росії і платить за енергонезалежність
В одній із країн ЄС обговорюють запровадження нового податку за електроенергію
Сьогодні, 08:57
В Одеському районі натовп з кийками напав на військових ТЦК: є постраждалі
В Одеському районі натовп з кийками напав на військових ТЦК: є постраждалі
30 жовтня, 11:05
Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він тверезий
Вантажівка протаранила блокпост під Одесою: загинули військовослужбовці
17 жовтня, 09:19
За словами Олега Кіпера (ліворуч), з робочого місяця колишнього мера Одеси зникло деяке майно
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
16 жовтня, 19:44
В Одесі правоохоронці зупинили онлайн-продаж римської накладки
В Одесі врятовано унікальний артефакт Римської імперії (фото)
16 жовтня, 18:17
Настали часи, що за російське громадянство треба страждати
Настали часи, що за російське громадянство треба страждати
15 жовтня, 11:02
Геннадій Труханов довго намагався «бути своїм» для команди Володимира Зеленського
Труханов. Чому саме зараз? Тема №1
14 жовтня, 22:55
Дрони атакують Одесу
Росіяни атакують Одесу дронами: під ударом енергетична інфраструктура
11 жовтня, 01:29

Новини

Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою
Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою
Учителі з Одещини не отримали призначену урядом доплату. Нардеп звернувся до генпрокурора
Учителі з Одещини не отримали призначену урядом доплату. Нардеп звернувся до генпрокурора
Суд в Одесі визнав TikTok-відео доказом у справі про підрив обороноздатності
Суд в Одесі визнав TikTok-відео доказом у справі про підрив обороноздатності
Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
Росія масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Одещини
В Одесі заарештовано будівлю популярного дельфінарію: що відомо
В Одесі заарештовано будівлю популярного дельфінарію: що відомо
Російські дрони вдарили по стоянці вантажівок на Одещині: є загиблі та поранені
Російські дрони вдарили по стоянці вантажівок на Одещині: є загиблі та поранені

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua