Одеська ОВА тимчасово закрила клуб Palladium через пісні російською мовою

В Одесі спалахнув скандал через російську музику у клубі Palladium

Очільник ОВА нагадав, що всі заклади на території Одеської області мають дотримуватися законодавства про державну мову

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підписав спільний з військовим командуванням наказ, яким заборонено роботу готельно-ресторанного комплексу «Палладіум» на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Кіпера.

Очільник ОВА нагадав, що всі заклади громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території Одеської області мають дотримуватися законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану.

«Департаментам ОВА, головам громад та іншим дотичним державним органам доручено вжити заходів для запобігання подібним порушенням та провести з підприємцями чітке роз’яснення вимог законодавства. Одеса – українське місто. І тут має звучати Україна», – підсумував Кіпер.

Як повідомлялося, в Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium пролунала російська музика. Інцидент викликав широкий резонанс, і в обласній військовій адміністрації наголосили, що жодна російська музика не повинна звучати у місті, особливо з огляду на його статус території бойових дій.

Інцидент стався 31 жовтня – діджей клубу увімкнув російський трек перед публікою з понад тисячі людей. Після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер публічно відреагував на подію, підкресливши, що подібне є неприпустимим.