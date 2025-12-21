Головна Одеса Новини
Одещина: яка ситуація зі світлом та водою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Одещина: яка ситуація зі світлом та водою
З 13 грудня в Одесі та області була критична ситуація з електро-, водо- та теплопостачанням
фото: ДСНС

У порівнянні з попереднім тижнем відключень електроенергії в регіоні значно поменшало

Ситуація з електро- та водопостачанням на Одещині поступово стабілізується, хоча погодинні відключення світла ще зберігаються. Про це повідомив депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко в коментарі телеканалу «Київ24», передає «Главком».

Нині в місті діють графіки відключень електроенергії, однак у порівнянні з попереднім тижнем ситуація значно покращилася.

«Питання по світлу ще присутні, ще діють графіки відключень, але загалом ситуація вже стабілізована. Тиждень тому ми мали повний блекаут у місті, а зараз постачання електроенергії в домівки одеситів відновлено. Світло подається за графіками, і сподіваємося, що ця ситуація залишатиметься незмінною», – зазначив Сізоненко.

За його словами, від 13 грудня електроенергії в мешканців регіону могло не бути по 22 години на добу.

«Ми починали з того, що електроенергія була лише дві години, а 22 години її не було зовсім. Поступово ситуація стабілізувалася, і наразі маємо приблизно співвідношення 16 годин без світла та 8 годин з електропостачанням», – додав посадовець.

Натомість водо- та теплопостачання в Одесі вже повністю відновлені.

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські війська завдали, ймовірно, наймасованішого за час повномасштабної війни удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Практично вся територія Одеси та області залишилася без електроенергії, зв’язку та доступу до інтернету. 

Минулої доби Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, в ніч на 20 грудня ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку того ж дня було зафіксовано чергову атаку по порту Південний – ворог влучив у резервуари.

До слова, в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні фіксувалися масштабні проблеми з електропостачанням.

За даними ДСНС, унаслідок удару в Миколаєві зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Теги: Одеса обстріл електроенергія Одещина

