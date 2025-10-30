В Одеському районі натовп з кийками напав на військових ТЦК: є постраждалі

Наразі правоохоронними органами проводяться слідчі дії

Сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, на військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП напав натовп. Є постраждалі серед військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Цивільні, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакували працівників ТЦК. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців.

«Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні дії є абсолютно неприпустимими! Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронними органами проводяться слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до цього правопорушення. Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству.

«Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою. Закликаємо громадян не піддаватися на провокації та нарешті усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни. Одеський обласний ТЦК та СП продовжує виконувати завдання, визначені військовим командуванням, забезпечуючи комплектування підрозділів ЗСУ для зміцнення обороноздатності держави та відсічі агресору», – йдеться у заяві.

До слова, працівники ДБР з’ясовують усі обставини інциденту, що стався 27 жовтня в Одесі між правоохоронцем і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.