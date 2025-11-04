Головна Світ Економіка
В одній із країн ЄС обговорюють запровадження нового податку за електроенергію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
В одній із країн ЄС обговорюють запровадження нового податку за електроенергію
Естонія відмежувалася від Росії і платить за енергонезалежність
фото із відкритих джерел

Естонія хоче запровадити новий платіж за електроенергію з 2026 року

В одній із країн ЄС обговорюють запровадження нового податку. Про це повідомив портал національного держтелерадіо ERR, пише «Главком».

З 2026 року в країні може бути запроваджена плата за балансуючу потужність, яка становитиме 3,73 євро за мегават-годину (МВт·год). Цей платіж стосуватиметься як споживачів, так і виробників електроенергії.

Голова правління оператора електромереж Elering Калле Кілк прокоментував це рішення: «Цей платіж можна назвати ціною енергетичної незалежності після виходу із системи, контрольованої Росією».

Ці зміни стануть наслідком історичного кроку, зробленого країнами Балтії. У лютому 2025 року країни Балтії синхронізували свої електроенергетичні мережі з Європейським Союзом. Одночасно вони вийшли з єдиної енергосистеми БРЕЛЛ, до якої входили Білорусь, Росія, Естонія, Литва та Латвія.

До слова, борги на ринку електроенергії залишаються одним із головних факторів, що стримують прихід інвесторів в українську енергетику. Про це заявив керівник енергетичних програм «Українського інституту майбутнього», доктор економічних наук Адріан Прокіп.

Нагадаємо, у Європейському Союзі назріває скандал навколо безпеки енергетичних мереж через домінування китайського технологічного гіганта Huawei на ринку сонячних інверторів. Законодавці ЄС закликають Європейську комісію «обмежити високоризикових постачальників» у сонячних енергетичних системах, побоюючись, що китайські компанії можуть дистанційно втручатися в роботу енергомереж. 

Раніше стало відомо, що через російські удари було знищено до 60% газової інфраструктури України. У жовтні протягом трьох днів ракети знищили частину теплогенерації України. Один із газових об'єктів компанії «Нафтогаз» зазнав шести влучань. За даними більша частина української газової інфраструктури серйозно пошкоджена. 

