Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ на вечірці Геловіну
фото: instagram/vitsikkkkk

Блогер відреагував на критику та заявив, що на ньому була його власна форма, яку він отримав під час військової підготовки

Український бойовий медик 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Віцик розкритикував блогера Олега Баришевського, який одягнув на вечірку Геловіна форму Збройних сил України. Про це пише «Главком» із посиланням на допис медика.

На своїй сторінці в Іnstagram військовий опублікував допис зі світлинами, де український блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ.

Бойовий медик зауважив, що форма українських захисників та захисниць – це не про «стиль», «хайп», чи «прикол» для Геловіна, а форма, у якій військові захищають країну, а медики їх рятують.

«Хто ти воїн?! Ти хоч колись ти відчував справжній запах цього пікселю?! Не запах його на вечірці дезодорантом, димом із вейпу, а той, який лишається, коли його тижнями, місяцями не знімаєш, коли він мокрий від поту, коли тхне мишами, крисами, болотом, бо в ньому спиш на землі. Коли він просочується кров’ю найкращого друга, якому ти намагаєшся закрити очі. Коли на ньому плями не від вина, а від багнюки, диму, пороху, фпв, стволки, КАбів», – написав Віцик.

Військовослужбовець також назвав вчинок «блогера танцями на кістах» та закликав, хоча б не глузувати, якщо він розуміє, про що йдеться, адже українські військові віддають своє життя у цій формі.

«Ти в ньому танцюєш, а ми гинемо. Ти в ньому пробуєш коктейль, а ми в ньому ловимо останнє повітря перед тим, як перестати дихати. Піксель створений, щоб у ньому виживати. Ти вдягнув його на свято, щоб отримати увагу, а хтось у ньому отримав кулю, уламок, шрам або гробову дошку», – додав військовий.

Блогер заявив, що він висміював самого себе, а не військових, які перебувають на фронті
Блогер заявив, що він висміював самого себе, а не військових, які перебувають на фронті
фото: instagram/vitsikkkkk

Олег Баришевський після скандалу відповів на критику та висловився у соцмережах. Він заявив, що на святі був у образі «самого себе» і отримав цю форму, коли проходив базову військову підготовку. Тож, за його словами, він висміював самого себе, а не військових, які перебувають на фронті.

«Усі, хто давно підписаний, знають моє ставлення і повагу до військових. І «угорати» з них я б ніколи не став, бо, попри те, що я не перебуваю в Україні, там вся моя сім’я. І ми всі зобов’язані нашим чоловікам за те, що вони обороняють нашу країну», – написав блогер.

Блогер порадив хейтерам звернути увагу на те, що у 20 років його нібито мобілізували, де він і отримав форму, у якій позував на фото.

«Хлопці, які пишуть мені поеми щодо того, як це недоречно, краще б направили свою безцінну енергію на те, щоб якось вплинути на те, щоб таким як я цю форму не видавали. Якщо ви всі так «топите» за справедливість та цінності. Ставтеся до всього трохи простіше й не шукайте зраду, де її немає», – додав блогер.

Відомо, що у 2024 році Олег Баришевський виїхав з України за кордон. Наразі він мешкає у Франції.

Повідомлялося, що в Одесі спалахнув скандал через російську музику в клубі Palladium. Інцидент викликав широкий резонанс, і в обласній військовій адміністрації наголосили, що жодна російська музика не повинна звучати в місті, особливо з огляду на його статус території бойових дій.

Раніше «Главком» розповідав про те, що блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана із шоу «Холостяк». Інфлюєнсерка Олена Мандзюк та захисник України Олександр Терен були друзями впродовж останніх років.

Теги: ЗСУ військові скандал блогер

