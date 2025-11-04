Блогер одягнув форму ЗСУ як костюм для Геловіну. Реакція військових

Блогер відреагував на критику та заявив, що на ньому була його власна форма, яку він отримав під час військової підготовки

Український бойовий медик 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Віцик розкритикував блогера Олега Баришевського, який одягнув на вечірку Геловіна форму Збройних сил України. Про це пише «Главком» із посиланням на допис медика.

На своїй сторінці в Іnstagram військовий опублікував допис зі світлинами, де український блогер Олег Баришевський позував у військовій формі ЗСУ.

Бойовий медик зауважив, що форма українських захисників та захисниць – це не про «стиль», «хайп», чи «прикол» для Геловіна, а форма, у якій військові захищають країну, а медики їх рятують.

«Хто ти воїн?! Ти хоч колись ти відчував справжній запах цього пікселю?! Не запах його на вечірці дезодорантом, димом із вейпу, а той, який лишається, коли його тижнями, місяцями не знімаєш, коли він мокрий від поту, коли тхне мишами, крисами, болотом, бо в ньому спиш на землі. Коли він просочується кров’ю найкращого друга, якому ти намагаєшся закрити очі. Коли на ньому плями не від вина, а від багнюки, диму, пороху, фпв, стволки, КАбів», – написав Віцик.

Військовослужбовець також назвав вчинок «блогера танцями на кістах» та закликав, хоча б не глузувати, якщо він розуміє, про що йдеться, адже українські військові віддають своє життя у цій формі.

«Ти в ньому танцюєш, а ми гинемо. Ти в ньому пробуєш коктейль, а ми в ньому ловимо останнє повітря перед тим, як перестати дихати. Піксель створений, щоб у ньому виживати. Ти вдягнув його на свято, щоб отримати увагу, а хтось у ньому отримав кулю, уламок, шрам або гробову дошку», – додав військовий.

Блогер заявив, що він висміював самого себе, а не військових, які перебувають на фронті фото: instagram/vitsikkkkk

Олег Баришевський після скандалу відповів на критику та висловився у соцмережах. Він заявив, що на святі був у образі «самого себе» і отримав цю форму, коли проходив базову військову підготовку. Тож, за його словами, він висміював самого себе, а не військових, які перебувають на фронті.

«Усі, хто давно підписаний, знають моє ставлення і повагу до військових. І «угорати» з них я б ніколи не став, бо, попри те, що я не перебуваю в Україні, там вся моя сім’я. І ми всі зобов’язані нашим чоловікам за те, що вони обороняють нашу країну», – написав блогер.

Блогер порадив хейтерам звернути увагу на те, що у 20 років його нібито мобілізували, де він і отримав форму, у якій позував на фото.

«Хлопці, які пишуть мені поеми щодо того, як це недоречно, краще б направили свою безцінну енергію на те, щоб якось вплинути на те, щоб таким як я цю форму не видавали. Якщо ви всі так «топите» за справедливість та цінності. Ставтеся до всього трохи простіше й не шукайте зраду, де її немає», – додав блогер.

Відомо, що у 2024 році Олег Баришевський виїхав з України за кордон. Наразі він мешкає у Франції.

