В Одесі спалахнув скандал через російську музику у клубі Palladium

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вимагає розслідування щодо російської музики у клубі

В Одесі розгорівся скандал після того, як у нічному клубі Palladium пролунала російська музика. Інцидент викликав широкий резонанс, і в обласній військовій адміністрації наголосили, що жодна російська музика не повинна звучати у місті, особливо з огляду на його статус території бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Інцидент стався 31 жовтня – діджей клубу увімкнув російський трек перед публікою з понад тисячі людей. Після цього голова Одеської ОВА Олег Кіпер публічно відреагував на подію, підкресливши, що подібне є неприпустимим.

«Жодної російської музики не повинно бути – ні у клубах, ні в інших публічних місцях», – наголосив він. Кіпер також доручив відповідним департаментам адміністрації провести перевірку інциденту та надати правову оцінку діям закладу. Організатори мають пояснити, як така ситуація взагалі могла статися у місті, яке офіційно перебуває в зоні бойових дій.

Згодом стало відомо, що до клубу прибули співробітники поліції для з’ясування обставин події.

Як повідомлялося, в Одесі 35-річній жінці повідомлено про підозру за публічну наругу над державним прапором. Камера спостереження зафіксувала, як вона зірвала стяг з фасаду магазину та викинула його у смітник. Про це 30 жовтня повідомили у поліції Одещини.

Повідомляється, що інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі Одеси. Про нього правоохоронці дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

Раніше повідомлялося, що у Перемишлі польська поліція затримала осіб, які зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі. Правоохоронці встановили особи й затримали двох чоловіків – жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передали до райпрокуратури Перемишля.