Зеленський прокоментував ситуацію на півдні України після масованих обстрілів

Екстрені служби досі працюють над стабілізацією ситуації в південних регіонах

За цей тиждень Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та південь України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своїх соцмережах, передає «Главком».

Екстрені служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони півдня.

«На різних рівнях протидіємо цьому російському терору. Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026-2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів. Продовжують працювати й переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти Росії. Агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла.

Дякую всім, хто допомагає Україні. Маємо посилювати обороноздатність нашої держави, щоб дипломатія мала реальний шанс завершити кровопролиття», – заявив Зеленський.

За повідомленням Одеської ОВА, минулої доби росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 20 грудня в Ізюмі на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули чоловік та жінка.

Крім того, в ніч на 20 грудня ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку того ж дня було зафіксовано чергову атаку по порту Південний – ворог влучив у резервуари.

До слова, в ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники. Внаслідок ворожої атаки в регіоні фіксувалися масштабні проблеми з електропостачанням.

За даними ДСНС, унаслідок удару в Миколаєві зайнявся гараж та автомобіль на території автогаражного кооперативу. Вогнеборці ліквідували пожежу.