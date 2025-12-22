Поліція та зоозахисники відреагували на скандал із «котокафе» в Одесі – подробиці

Власниця «котокафе» в Одесі здавала тварин в оренду

Нещодавно у мережі спалахнув скандал навколо одеського кафе Cat Lounge у ТЦ «Афіни», яке пропонувало взяти котів в оренду. Тварин утримували у неналежних умовах, тож згодом стало відомо про загибель двох котів. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Про це пише «Главком» із посиланням на видання «Думська».

За інформацією поліції Одещини, у «котокафе» кілька тварин перебували у хворобливому стані, двоє з них померли. Про неналежне утримання тварин у «котокафе» поліції стало відомо зі звернення представників громадськості.

«За фактом загибелі тварин слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження із тваринами, що призвело до їх загибелі. Максимальне покарання за цей злочин – до трьох років позбавленням волі», – повідомили у поліції. Нині триває слідство, збираються докази та встановлюються всі обставини події.

Відомо, що власниця «котокафе» надавала такі послуги, як оренда котів, якою можна було скористатися за гроші. «За словами власниці, у приміщенні постійно перебувають 12 тварин, з якими після оплати може контактувати будь-хто. При цьому жодних правил для відвідувачів у закладі не було», – пишуть журналісти «Думської».

Про це кафе та його послуги почали писати користувачі в мережі та бити на сполох, щоб врятувати тварин. Тому бурхлива реакція українців привернула увагу зоозахисників та поліції.

Ба більше, до кафе завітали з перевіркою представники департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради із ветеринаром. «Під час візиту вони поцікавилися документами про вакцинацію котів, однак власниця повідомила, що їх при собі немає. Перевірку не завершили – інспектори залишили заклад, заявивши, що їх не влаштовує знімання на камеру», – розповіли журналісти.

Крім відсутності документів, виявилося, що у приміщенні, де різні люди регулярно контактують із котами, немає місця, щоб помити руки. За словами ветеринара, постійний контакт тварин із великою кількістю людей у замкненому приміщенні може викликати у них стрес.

На інцидент також відреагували у зоозахисній організації UAnimals. Там заявили, що зоозахисники подали депутатське звернення від міжфракційного обʼєднання «Гуманна країна». «Кожній тварині потрібен нагляд, лікування, безпечний і спокійний простір. Контакт із незнайомими людьми — великий стрес для тварин, який може закінчитися смертю. А відсутність ветдопомоги й вакцин зокрема — це загроза і здоровʼю тварин, і відвідувачів. Окрім цього, цей сюр шириться. На Київщині кафе з мініпігами також почало здавати мініпігів в оренду», – зазначили в UAnimals.

Нагадаємо, що в селі Кременище на Київщині виявили тіла понад 50 загиблих тварин. Слідчі відкрили кримінальне провадження. 18 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Кременище виявила тіла чотирилапих. Відкрили кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у мережі завірусилося відео, на якому дитина розмальовує кота фломастерами. На це відреагувала поліція та зоозахисники. Коли інцидент набув широкого розголосу в мережі, авторка відео вийшла на зв’язок та вибачилася за поведінку своєї дитини.