Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Рух трасою Одеса-Рені відновлено

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Рух трасою Одеса-Рені відновлено
Траса М-15 Одеса – Рені
скриншот Google Maps

Проїзд відкритий в обох напрямках

Рух транспорту на трасі М-15 Одеса-Рені в межах села Маяки повністю відновлено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Проїзд відкритий в обох напрямках.

Нагадаємо, що з 19 грудня рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені було припинено через необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини. 

Напередодні, 18 грудня, тимчасово перекривався рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою був обмежений.

Минулої доби Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, в ніч на 20 грудня ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку того ж дня було зафіксовано чергову атаку по порту Південний – ворог влучив у резервуари.

Теги: дороги Одеса Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Потерпілий загинув на місці події
В Одесі посеред вулиці вбито чоловіка
9 грудня, 20:59
Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну
Атака на Одесу та Павлоград, заяви Трампа: головне за ніч
12 грудня, 05:48
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
12 грудня, 05:37
Дрони атакували Одесу
Російські дрони атакували Одесу
12 грудня, 03:03
Росіяни здійснили чергову атаку по енергоструктурі Україні
Частина Одеси може залишитися без світла до Нового року. Що енергетики обіцяють одеситам
12 грудня, 20:05
БпЛА уразили Саратовський НПЗ у ніч на 13 грудня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
13 грудня, 05:53
Ситуація з електропостачанням залишається складною. Розгорнуто пункти незламності
Одещина оговтується після масованих обстрілів: подробиці від влади
14 грудня, 23:46
Суд застосував до обох підозрюваних тимчасовий арешт строком на 40 діб
Убивство сина харківського чиновника у Відні: підозрюваних тимчасово арештовано
3 грудня, 16:43
Атаки по інфраструктурі, зокрема по мосту, ускладнили логістичні процеси в Одеській області
Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: віцепрем’єр пояснив ситуацію
Вчора, 18:42

Новини

Рух трасою Одеса-Рені відновлено
Рух трасою Одеса-Рені відновлено
Одещина: яка ситуація зі світлом та водою
Одещина: яка ситуація зі світлом та водою
Зеленський прокоментував ситуацію на півдні України після масованих обстрілів
Зеленський прокоментував ситуацію на півдні України після масованих обстрілів
Віцепрем’єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
Віцепрем’єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: віцепрем’єр пояснив ситуацію
Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: віцепрем’єр пояснив ситуацію
Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні
Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua