Рух трасою Одеса-Рені відновлено

Проїзд відкритий в обох напрямках

Рух транспорту на трасі М-15 Одеса-Рені в межах села Маяки повністю відновлено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Нагадаємо, що з 19 грудня рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені було припинено через необхідність ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини.

Напередодні, 18 грудня, тимчасово перекривався рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені у межах населеного пункту Маяки. Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою був обмежений.

Минулої доби Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, в ніч на 20 грудня ворог завдав балістичного удару по порту в Одесі. Кількість загиблих зросла до восьми, близько 30 людей зазнали поранень. Після восьмої ранку того ж дня було зафіксовано чергову атаку по порту Південний – ворог влучив у резервуари.