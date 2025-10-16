Головна Одеса Новини
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
За словами Олега Кіпера (ліворуч), з робочого місяця колишнього мера Одеси зникло деяке майно
Через позбавлення Труханова громадянства, виконуючим обов'язки міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль

З кабінету Геннадія Труханова, який нещодавно втратив громадянство України та був мером Одеси, зникли килими та дивани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Під час спільного брифінгу новопризначений глава Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак запросив журналістів до свого кабінету. Однак Кіпер закликав не поспішати цього робити, оскільки з робочого місяця, де працював Труханов, зникло деяке майно. При цьому наразі не зрозуміло, що саме «зникло», чи були це особисті речі Труханова, чи власність міської ради.

«До кабінету не спішить запрошувати… Бо я був здивований, що вивезли дивани, вивезли килими. Хай Сергій, хоч повішає щось, бо таке відчуття, що забрали все звідти», – сказав Кіпер.

Нагадаємо, у міській раді Одеси відбулося представлення керівника міської військової адміністрації Сергія Лисака. На захід зібралися чиновники, депутати, військові, зокрема міністр розвитку інфраструктури та територій Олексій Кулеба, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник керівника Офісу президента Віктор Микита. Лисак заявив, що знає багатьох присутніх і має намір налагодити комунікацію з ними, щоб разом працювати на благо міста.

Пріоритетними питаннями буде забезпечення безпеки, соціальний захист військовослужбовців, медицина, освіта і підготовка до зими. Крім того, будуть усунені недоліки, щоб не повторилася трагедія з потопом в Одесі.

На питання про знесення пам'ятника Олександру Пушкіну Лисак заявив, що раз глава Одеської ОВА Олег Кіпер ухвалив таке рішення, значить воно «правильне». Але чи збирається щось сам робити в цьому напрямку зазначив: «У мене немає планів, мої плани – безпека».

Як повідомлялося, виконуючим обов'язки міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль. Тим часом ексмер Одеси Геннадій Труханов опублікував фото з собакою у парку Перемоги, щоб підтвердити свою присутність у місті.

