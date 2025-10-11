Росіяни атакують Одесу дронами: під ударом енергетична інфраструктура

У місті вже фіксуються перебої з електропостачанням

У ніч на 11 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку на Одесу. Ворог бив по критичній інфраструктурі міста. За попередніми даними, є влучання. Про це пише «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

За повідомленням очевидців, окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Одеси. У результаті ворожого обстрілу у місті вже фіксуються перебої з електропостачанням, частина громадян залишилась без світла.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що у місті працює ППО.

Зауважимо, що 10 жовтня, близько 22:20 російські терористи вдарили по автомобілі АТ «Чернігівобленерго». Через ворожий удар загинув чоловік та є поранені.

Варто зазначити, що у Київській та Дніпропетровській областях скасовано екстрені відключення світла після обстрілу окупантів. Міненерго також повідомило, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Запорізькій області.

Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.