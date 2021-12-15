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    Одеська волонтерка отримала президентську нагороду

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    Очільниця благодійного фонду &laquo;Корпорація монстрів&raquo; Катерина Ножевніка отримала Орден княгині Ольги III ступеня - Одеська волонтерка отримала президентську нагороду
    Очільниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевніка отримала Орден княгині Ольги III ступеня
    фото bessarabia.in.ua

    Керівниця фонду Катерина Ножевнікова займається благодійністю вже понад сім років

    Відома одеська волонтерка та очільниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевніка отримала Орден княгині Ольги III ступеня. Нагороду вручив Президент України Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Міжнародного дня волонтера, повідомляє Офіс Президента.

    Керівниця фонду Катерина Ножевнікова займається благодійністю вже понад сім років. У червні 2021 року вона потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок України за версією журналу «Фокус».

    Загалом нагороди отримали 36 людей. Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня відзначили 6 мешканців України, орден княгині Ольги ІІІ ступеня, окрім Катерини Ножевнікової, отримали 11 людей, Хрестом Івана Мазепи нагородили 11 мешканців країни. Медаль «За врятоване життя» вручили 6 українцям й одна людина отримала медаль «За працю і звитягу».

    Указ про відзначення державними нагородами України Президент підписав 3 грудня.

    Зазначимо, фонд «Корпорація монстрів» збирає кошти на лікування дітей, нове обладнання для лікарень та ремонт відділень. Крім того, волонтери фонду опікуються літніми людьми, для яких створили проєкт «Добрий обід». Також від початку пандемії Covid-19 організація допомагає пацієнтам та лікарям, які потребують кисневих концентраторів, обладнання та ліків.

    Теги: Одеса волонтер Володимир Зеленський президент державні нагороди
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    Одеська волонтерка отримала президентську нагороду