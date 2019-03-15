Одеські медики нагадують про профілактику ниркових захворювань



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В Одесі за міською програмою «Здоров'я» проводять поліпшення якості життя людей з нирковою недостатністю і людей після пересадки нирки

Щорічно в другий четвер березня відзначається Всесвітній день нирки. Сьогодні, 14 березня 2019 року, департамент охорони здоров'я Одеської міськради провів брифінг, присвячений профілактиці захворювань нирок.

Медики відзначають, що захворювання нирок часто протікають безсимптомно протягом тривалого часу, тому важливо регулярно проходити профілактичні огляди і вчасно звертатися до сімейного лікаря для діагностики та лікування.

До групи ризику розвитку хвороб нирок відносяться люди з підвищеним артеріальним тиском, цукровим діабетом або надлишковою масою тіла. Також у групі ризику - особи у віці 50-ти років і старше, курці і люди з наявністю захворювань нирок у сімейному анамнезі. У разі наявності хоча б одного з цих факторів рекомендується проконсультуватися з лікарем щодо ризику розвитку хвороб нирок і пройти, якщо буде потреба, медичне обстеження.

Правила профілактики захворювань нирок:

Ведіть активний спосіб життя. Дотримуйтеся здорового харчування і стежте за вагою. Контролюйте артеріальний тиск. Пийте достатньо води (споживання 2-2,5 літрів води на добу). Не паліть, не зловживайте алкоголем. Регулярно проходите профілактичні медогляди і не займайтеся самолікуванням.

В Одесі в рамках міської програми «Здоров'я» реалізуються заходи щодо поліпшення якості життя пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю і людей після пересадки нирки.

У 2018 року 90 хворих з тяжкою хронічною нирковою недостатністю отримали лікування методом гемодіалізу в міській клінічній лікарні № 10. Для відділення гемодіалізу за рахунок коштів міського бюджету були закуплені витратні матеріали на загальну суму 9,8 млн. грн. З урахуванням роботи Одеського обласного центру нефрології та діалізу, всі пацієнти, які потребують діалізу, безкоштовно забезпечені лікуванням у повному обсязі.

За програмою «Здоров'я» проводиться закупівля дорогих препаратів для пацієнтів після трансплантації нирки. Минулого року всі 62 пацієнти, які перебувають під наглядом фахівців МКЛ № 10, були забезпечені імунодепресантами на загальну суму 5 млн. 865,6 тис. грн.