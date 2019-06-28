Одеські медики ведуть роботу з протидії артеріальної гіпертонії



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В Одесі провели круглий стіл з лікування і профілактики гіпертонії

26 квітня 2019 року в приміщенні нової мерії на вул. Косовській відбулося засідання круглого столу, присвячене сучасним підходам до лікування та профілактики гіпертонії.

Круглий стіл організований департаментом охорони здоров'я Одеської міської ради та Одеським міським Центром здоров'я. У роботі круглого столу взяли участь: директор Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України Наталія Пасєчникова, головний позаштатний кардіолог міського департаменту охорони здоров'я Денис Себов, глава громадської організації «Серце нації», член Всесвітньої ліги гіпертонії Олена Євстигнєєва, представники Центрів сімейної медицини Одеси.

Учасники круглого столу обговорили питання виявлення, діагностики та лікування артеріальної гіпертонії, призначення лікарських препаратів з позицій доказової медицини, роль сімейних лікарів та громадських організацій у подоланні епідемії гіпертонії в Україні. Було проведено майстер-клас з правильного вимірювання артеріального тиску.

Серед напрямків подальшої роботи визначено: активне виявлення артеріальної гіпертонії серед одеситів, санітарно-просвітницька робота про необхідність корекції способу життя для профілактики гіпертонії, впровадження сучасних протоколів діагностики та лікування гіпертонії, налагодження взаємодії первинної і спеціалізованої кардіологічної допомоги шляхом відкриття міського кардіологічного кабінету на базі кардіологічного стаціонару на Лідерсовському бульварі.