Одеські медики за кожного виявленого ВІЛ-інфікованого отримуватимуть 500 грн



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Про заходи з протидії ВІЛ-інфекції на місцевому рівні

Одеський міський голова Геннадій Труханов підписав розпорядження стосовно преміювання медиків за виявлення пацієнта з ВІЛ. На такі виплати в бюджет міста заклали 150 тисяч гривень.

Так за кожного виявленого ВІЛ-інфікованого і постановку його на облік в міському центрі профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом лікарям платитимуть по 500 гривень. Це робиться, щоб підвищити заходи з протидії ВІЛ-інфекції, а також збільшити відсоток виявлення випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію серед населення.

Нагадаємо, трохи більше року тому депутати міськради затвердили цільову програму з протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу, туберкульозу, гепатиту та наркозалежності. Програма спрямована на фінансування всіх профілактичних заходів, що стосуються ВІЛ-інфекції та СНІДу, а також на лікування та профілактику туберкульозу та гепатитів.

Також, за 3 роки на фінансування програми хочуть витратити 395,4 мільйона гривень. Майже 298 мільйонів з них виділять з держбюджету, близько 66 мільйонів - з бюджету міста, а решта має надійти від міжнародних фондів.

Джерело: Метроном