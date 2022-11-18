Одеські митники вилучили літак, який везли до Молдови (фото)

Подальшу долю повітряного судна вирішить суд

Одеські митники вилучили у чоловіка на пункті пропуску американський літак, який той віз до Молдови на причепі. Про це інформує пресслужба митниці

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«Легкомоторне повітряне судно Cessna 182R переміщував до Молдови громадянин України на причепі вантажівки через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора». Під час здійснення митних формальностей з’ясувалося, що літак було ввезено під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив три місяці тому», – йдеться в повідомленні.

У митниці наголосили, що не отримували заяв про продовження строку тимчасового ввезення, як передбачено законодавством. Літак забрали у власника.

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Митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками частини 6 статті 481 Митного кодексу України. Власнику загрожує штраф у 170 тис. грн або конфіскація літака. Подальшу долю повітряного судна вирішить суд.

Cessna – американська компанія-виробник літаків, починаючи від малих двомісних із поршневими двигунами й до реактивних літаків бізнес-класу.

Нагадаємо, ДБР виявило на Одеській митниці багатоцільовий гелікоптер Мі-2.