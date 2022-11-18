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Одеські митники вилучили літак, який везли до Молдови (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Одеські митники вилучили літак, який везли до Молдови (фото)
Митники склали протокол про порушення митних правил
фото: Одеська митниця

Подальшу долю повітряного судна вирішить суд 

Одеські митники вилучили у чоловіка на пункті пропуску американський літак, який той віз до Молдови на причепі. Про це інформує пресслужба митниці 

«Легкомоторне повітряне судно Cessna 182R переміщував до Молдови громадянин України на причепі вантажівки через пункт пропуску «Старокозаче-Тудора». Під час здійснення митних формальностей з’ясувалося, що літак було ввезено під зобов’язання про зворотне вивезення у термін, який сплив три місяці тому», – йдеться в повідомленні. 

Одеські митники вилучили літак, який везли до Молдови (фото) фото 1

У митниці наголосили, що не отримували заяв про продовження строку тимчасового ввезення, як передбачено законодавством. Літак забрали у власника. 

Одеські митники вилучили літак, який везли до Молдови (фото) фото 2

Митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками частини 6 статті 481 Митного кодексу України. Власнику загрожує штраф у 170 тис. грн або конфіскація літака. Подальшу долю повітряного судна вирішить суд. 

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Cessna – американська компанія-виробник літаків, починаючи від малих двомісних із поршневими двигунами й до реактивних літаків бізнес-класу. 

Нагадаємо, ДБР виявило на Одеській митниці багатоцільовий гелікоптер Мі-2.

Теги: бізнес вантажівки літак штраф митниця Одеса

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