Одеські поліцейські отримали спецзасоби, які можуть дистанційно ідентифікувати злочинців

Радник начальника ГУ НП в Одеській області зазначив, що не може повідомити усі технічні можливості нової системи

В Одесі та області триває розгортання спеціальних технічних засобів відеоспостереження у рамках реалізації програми «Безпечне місто Одеса». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк. [GALLERY_BLOCK] «Заплановано ввести в експлуатацію близько



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Радник начальника ГУ НП в Одеській області зазначив, що не може повідомити усі технічні можливості нової системи

В Одесі та області триває розгортання спеціальних технічних засобів відеоспостереження у рамках реалізації програми «Безпечне місто Одеса».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк.

«Заплановано ввести в експлуатацію близько 600 стаціонарних камер у важливих локаціях міста, які будуть керуватись дистанційно, і які здатні автоматично розпізнавати не лише номери автівок, а навіть проводити ідентифікацію та розпізнання по спецбазам осіб, які знаходяться у розшуку», - повідомив Форостяк.

Він розповів, що інформація з камер буде надходити в онлайн-режимі до чергової частини ГУНП та УСБУ в Одеській області. «Потихеньку рухаємося вперед, це лише один з наступних кроків на шляху до створення сучасного, безпечного та комфортного середовища для мешканців та гостей міста», - додав радник начальника ГУНП.

Він підкреслив, що нова система, яку встановлюють в Одесі, досить потужна і ефективна. «З зрозумілих причин не можу оприлюднити повний обсяг технічних можливостей, але впевнений, реагування та ефективність превенції, розшуку, перехватів та патрулів зросте на порядок», - зазначив Форостяк.