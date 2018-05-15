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    Одеські правоохоронці розкрили жорстке вбивство

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    Поліцією затримано жінку, яка забила до смерті свого знайомого

    Щоб приховати сліди злочину, зловмисниця закопала тіло потерпілого, залишки якого були виявлені тільки через рік. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    У листопаді минулого року по вул. Ак. Вільямса поліцією були виявлені  в землі рештки людських кісток та одягу.

    Під час слідства встановлено, що залишки належать чоловікові, який помер в результаті насильницької смерті.

    Поліцейські почали пошук злочинця. В ході досудового слідства правоохоронці провели довгу і складну роботу. Допитували свідків, встановлювали зв'язки загиблого, провели цілий ряд експертиз. В результаті кропіткої праці поліцейські вийшли на слід підозрюваної.

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    Одеські правоохоронці розкрили жорстке вбивство
    Одеські правоохоронці розкрили жорстке вбивство

    З'ясувалося, що восени 2016 року між потерпілим і 58-річною жінкою без певного місця проживання виник конфлікт. Під час сварки жінка штовхнула чоловіка і він впав на землю. Предметом, схожим на фрагмент металевої труби, зловмисниця нанесла потерпілому декілька ударів по голові. Після чого вдарила свою жертву лопатою в область шиї. Від отриманих травм чоловік помер. Щоб приховати сліди злочину, жінка  закопала тіло потерпілого.

    Лише через рік випадкові перехожі побачили в землі кістку та повідомили про «знахідку» в поліцію.


    За даним фактом триває досудове слідство за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді арешту. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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