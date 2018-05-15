Одеські правоохоронці розкрили жорстке вбивство

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Поліцією затримано жінку, яка забила до смерті свого знайомого

Щоб приховати сліди злочину, зловмисниця закопала тіло потерпілого, залишки якого були виявлені тільки через рік. Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

У листопаді минулого року по вул. Ак. Вільямса поліцією були виявлені в землі рештки людських кісток та одягу.