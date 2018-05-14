Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото

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В Одессе цветут каштаны

В городе зацвели каштаны и акации. Город радует своим уютом

Несмотря на то, что на календаре май, в Одессу пришло настоящее лето с 30-градусной жарой. По летнему теплые дни спровоцировали буйное цветение каштанов и акаций в Одессе.

Цветение каштанов — удивительная пора. Май в Одессе в самом разгаре и находиться весной в городе — наслаждение для глаз. Гораздо лучше это зрелище открывается с высоты птичьего полета.

Чтобы взглянуть на город в нежном цветении сверху, теплым майским вечером беспилотник «Южного Курьера» полетал над Соборной площадью, улицей Дерибасовской и Преображенской. На фото - удивительная картина цветущих каштанов, Преображенского собора, Городского сада и заходящего солнца.

Розовые каштаны также уже радуют одесситов своей красотой. Фото цветущих каштанов опубликовал на своей странице в Facebook биолог Владимир Яценко. Он рассказал, что именно этот вид каштанов устойчив к такому распространившемуся в последнее время в Одессе паразиту, как минирующая моль,

Данная проблема характерна не только для Одессы, но и всех европейских городов. С целью предотвращения негативных последствий от заражения деревьев минирующей молью одесские озеленители ежегодно весной прививают каштаны специальной вакциной. Но специалисты уже приступили к работам по борьбе с минирующей молью, которая наносит существенный вред каштанам, растущим в городе.

Джерело: uc.od.ua

Джерело: ivasi.news

Джерело: 048.ua