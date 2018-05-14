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    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото

    • Сьогодні, 21:26
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    <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span>В</span> <span>Одессе</span> <span>цветут</span> <span>каштаны</span></span>
    В Одессе цветут каштаны

    В городе зацвели каштаны и акации. Город радует своим уютом

    Несмотря на то, что на календаре май, в Одессу пришло настоящее лето с 30-градусной жарой. По летнему теплые дни спровоцировали буйное цветение каштанов и акаций в Одессе.

    Цветение каштанов — удивительная пора. Май в Одессе в самом разгаре и находиться весной в городе — наслаждение для глаз. Гораздо лучше это зрелище открывается с высоты птичьего полета.

    Чтобы взглянуть на город в нежном цветении сверху, теплым майским вечером беспилотник «Южного Курьера» полетал над Соборной площадью, улицей Дерибасовской и Преображенской. На фото - удивительная картина цветущих каштанов, Преображенского собора, Городского сада и заходящего солнца.

    Розовые каштаны также уже радуют одесситов своей красотой. Фото цветущих каштанов опубликовал на своей странице в Facebook биолог Владимир Яценко. Он рассказал, что именно этот вид каштанов устойчив к такому распространившемуся в последнее время в Одессе паразиту, как минирующая моль, 

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    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото
    Одесса в каштанах: опубликованы потрясающие фото

    Данная проблема характерна не только для Одессы, но и всех европейских городов. С целью предотвращения негативных последствий от заражения деревьев минирующей молью одесские озеленители ежегодно весной прививают каштаны специальной вакциной. Но специалисты уже приступили к работам по борьбе с минирующей молью, которая наносит существенный вред каштанам, растущим в городе.

    Джерело: uc.od.ua

    Джерело: ivasi.news

    Джерело: 048.ua

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