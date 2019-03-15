Одеські рибалки можуть знову ловити рибу в море
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Розсилка
Вихід в море маломірних суден для риболовлі був заборонений з жовтня 2018 через інцидент в Керченській протоці
З сьогоднішнього дня одесити і жителі області зможуть виходити у відкрите море на маломірних судах для риболовлі.
Цю інформацію підтвердили в прес-службі Держприкордонслужби України. Перед виходом в море потрібно буде оформити відповідні документи на базі-стоянці, а також за годину попередити місцевий прикордонний загін.
Однак дозвіл не скасовує звичайні правила прикордонного режиму. Рибалкам забороняється:
- підвозити або вивозити осіб, які не мають документів, що засвідчують особу;
- брати на борт або висаджувати пасажирів, а також завантажувати або розвантажувати плавзасіб поза дозволених об'єктів базування;
- виходити в море в темний час доби без наявності відповідного дозволу та обладнання.
Джерело: odessa-life.od.ua