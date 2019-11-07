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    Новини

    В Одесі на узбережжі Ланжерону горів готель

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    Пожежники рятують готель - В Одесі на узбережжі Ланжерону горів готель
    Пожежники рятують готель
    Думская

    Пожежники рятують M1 Club Hotel

    Опівдні 7 листопада велику частину історичної Одеси охопили клуби диму, що неслися з узбережжя на Ланжероні.

    За повідомленням Думської, огонь охопив всі поверхи готелю M1 Club Hotel.

    Пожежникам вдалося локалізувати пожежу, проте вони продовжують рясно поливати тліючі конструкції.

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    В Одесі на узбережжі Ланжерону горів готель
    В Одесі на узбережжі Ланжерону горів готель
    В Одесі на узбережжі Ланжерону горів готель

    Інформація про жертви пожежі в цьому готелі на даний час відсутня.

    Нагадаємо, що у серпні моторошна пожежа в одеському готелі «Токіо Стар» забрала життя дев’яти людей. Власнику готелю та багатьом працівникам оголошені підозри у причетності до трагедії.  

    пожежа Одеса готель
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