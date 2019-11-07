В Одесі на узбережжі Ланжерону горів готель
Пожежники рятують готель
Думская
Пожежники рятують M1 Club Hotel
Опівдні 7 листопада велику частину історичної Одеси охопили клуби диму, що неслися з узбережжя на Ланжероні.
За повідомленням Думської, огонь охопив всі поверхи готелю M1 Club Hotel.
Пожежникам вдалося локалізувати пожежу, проте вони продовжують рясно поливати тліючі конструкції.
Інформація про жертви пожежі в цьому готелі на даний час відсутня.
Нагадаємо, що у серпні моторошна пожежа в одеському готелі «Токіо Стар» забрала життя дев’яти людей. Власнику готелю та багатьом працівникам оголошені підозри у причетності до трагедії.