Одеські спортсмени представлять Україну на Європейських іграх-2019



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Одеські спортсмени готуються виступити на Європейських іграх-2019

21-30 червня одеські спортсмени в складі збірної команди представлять Україну на II Європейських іграх у Мінську

З 21 по 30 червня 2019 року в Мінську (Республіка Білорусь) пройдуть II Європейські ігри.

У складі збірної команди України Одесу та Одеську область на змаганнях представлять 9 спортсменів.

Путівки до Білорусі на II Європейські ігри завоювали: Микола Крисов (греко-римська боротьба), Василь Михайлов (боротьба вільна), Микола Мільчев (стрільба стендова), Ірина Маловічко (стрільба стендова), Ганна Ільїна (стрільба кульова), Анжеліка Терлюга (карате), Аніта Серьогіна (карате), Олександр Гордієнко (дзюдо) та Анастасія Тодорова (веслування на байдарках і каное).

На змаганнях у Мінську Одеську область можуть представляти і спортсмени ігрових видів спорту - баскетболу 3х3 і пляжного футболу.