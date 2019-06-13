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    Одеські спортсмени стали переможцями фіналу Кубка України з ушу

    • Розсилка
    Одеські спортсмени стали переможцями фіналу Кубка України з ушу

    Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали дві золоті, чотири срібні і три бронзові медалі на змаганнях фіналу Кубка України з ушу

    З 6 по 9 червня 2019 року в Бердянську пройшли змагання фіналу Кубка України з ушу (традиційний комплекс). У змаганнях взяли участь 170 спортсменів з 9 областей України.

    Одесу на змаганнях представили вихованці відділення ушу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Юні спортсмени успішно виступили на турнірі, завоювавши призові місця, зокрема:

    • Артем Розсошенко - 1 місце (шаолинь гунь);
    • Наталія Веріна - 1 місце (шуан дао);
    • Дар'я Пилипенко - 2 місце (Бацзи);
    • Марія Алексеюк - 2 місце (інчжао), 2 місце (шуан цзянь);
    • Андрій Олійник - 2 місце (шуан дао);
    • Елеонора Михайличенко - 3 місце (Бацзи), 3 місце (шуан цзянь);
    • - Михайло Копицький - 3 місце (цзюцзебен).

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    Одеські спортсмени стали переможцями фіналу Кубка України з ушу
    Одеські спортсмени стали переможцями фіналу Кубка України з ушу

    Переможцям і призерам турніру були вручені пам'ятні медалі та дипломи.

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