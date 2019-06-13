Одеські спортсмени стали переможцями фіналу Кубка України з ушу



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Вихованці Одеської спортшколи №1 завоювали дві золоті, чотири срібні і три бронзові медалі на змаганнях фіналу Кубка України з ушу

З 6 по 9 червня 2019 року в Бердянську пройшли змагання фіналу Кубка України з ушу (традиційний комплекс). У змаганнях взяли участь 170 спортсменів з 9 областей України.

Одесу на змаганнях представили вихованці відділення ушу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Юні спортсмени успішно виступили на турнірі, завоювавши призові місця, зокрема:

Артем Розсошенко - 1 місце (шаолинь гунь);

Наталія Веріна - 1 місце (шуан дао);

Дар'я Пилипенко - 2 місце (Бацзи);

Марія Алексеюк - 2 місце (інчжао), 2 місце (шуан цзянь);

Андрій Олійник - 2 місце (шуан дао);

Елеонора Михайличенко - 3 місце (Бацзи), 3 місце (шуан цзянь);

- Михайло Копицький - 3 місце (цзюцзебен).

Переможцям і призерам турніру були вручені пам'ятні медалі та дипломи.