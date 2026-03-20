У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару

У Харкові пара чоловіків просила суд визнати їх сім'єю

Індустріальний районний суд Харкова розглянув справу військовослужбовця Нацгвардії Дмитра Лясковецького, який намагався в судовому порядку встановити факт проживання однією сім’єю зі своїм партнером Євгенієм Донцем. Після розгляду усіх доказів, судді відмовили позивачам, інформує «Главком».

Повідомляється, що військовослужбовець Дмитро Лясковецький та його партнер Євгеній Донець просили суд визнати їх родиною. Щоб з’ясувати, чи справді пара має спільне сімейне життя, суд вивчив свідчення та документи – фото, листування, спільні рахунки, розписки, довідки. Встановлено, що чоловіки тривалий час живуть в одному помешканні, ведуть спільне господарство, мають спільний побут, розділяють обов’язки, витрати на утримання житла та взаємно піклуються одне про одного.

Як зазначають позивачі, за успішного рішення суду, вони мали б статус близького родича, що є критично важливим для військових у питаннях:

доступу до реанімації або шпиталю;

права приймати медичні рішення у разі недієздатності партнера;

оціального захисту та виплат у разі поранення чи загибелі.

«Дмитро – військовослужбовець. Якщо він потрапить до шпиталю, лікарні, я навіть не маю права його відвідати – лише родичі. Юридично я – стороння для нього людина», – зазначив Донець.

Після засідання Дмитро Лясковецький наголосив, що його позов – це не спроба обійти закон чи провести весільну церемонію, а нагальна потреба, зумовлена ризиками служби.

«До мене на службі ставляться цілком нормально. Я виконую свою роботу, як будь-яка інша людина. Я військовослужбовець і є багато ризиків, пов'язаних із цим. Визнання сім'єю прирівняло б Євгенія до члена сім'ї першого споріднення», – пояснив гвардієць.

Варто зауважити, що на оголошення рішення під судом чекали кілька десятків молодих людей, які з закритими обличчями протестували проти одностатевих шлюбів. Молодики представилися «українськими націоналістами», однак жодних імен та прізвищ не назвали.

Акція під судом у Харкові фото з відкритих джерел

Зауважимо, в Україні одностатеві шлюби не дозволені. Стаття 51 Конституції України та стаття 21 Сімейного кодексу чітко визначають, що шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка.

Разом з тим, торік Верховний Суд України вперше визнав сімейний зв’язок між першим секретарем Посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем та його партнером Тимуром Левчуком. Цього вдалося досягти, оскільки чоловіки зібрали докази спільного проживання та піклування. Ця пара проживала разом з 2013 року. Таким шляхом йдуть і Дмитро з Євгеном.

«Главком» писав, що нардепи пропонують Раді дозволити в Україні одностатеві шлюби. Якщо законопроєкт буде прийнято, то закріпити на юридичному рівні свої стосунки зможуть військові та цивільні одностатеві. Також дія законопроєкту у разі прийняття поширюватиметься і на різностатеві пари.

Також відомо, що Греція – одна з перших православних християнських країн, яка прийняла таке рішення. Закон надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Водночас ЛГБТ-парам не можна ставати батьками за допомогою сурогатних матерів у Греції, оскільки цей варіант доступний лише жінкам, що не можуть мати дітей за станом здоров’я.