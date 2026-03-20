У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює

Найбільше повідомлень про збої надходить із Москви, Санкт-Петербурга та Краснодарського краю

У роботі месенджера Telegram на території РФ зафіксовано наймасштабніший збій за останній місяць. Як повідомляють російські медіа, лише за одну добу кількість офіційних скарг від користувачів перевищила 13 тис., інформує «Главком».

За даними сервісу моніторингу «Сбой. РФ», найбільша повідомлень про технічні негаразди надходить із Москви, Санкт-Петербурга, а також Краснодарського краю та Новосибірська. Користувачі масово зазначають наступні проблеми:

Затримки в доставці : повідомлення надсилаються та отримуються з великим запізненням.

: повідомлення надсилаються та отримуються з великим запізненням. Проблеми з медіа : фото, відео та голосові повідомлення не завантажуються або вантажаться надто повільно.

: фото, відео та голосові повідомлення не завантажуються або вантажаться надто повільно. Збій з’єднання: багато користувачів не можуть встановити стабільне підключення до серверів без використання VPN або проксі-серверів.

Аналітики зазначають, що це найвищий рівень звернень із початку березня.

«Главком» писав, що в РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора. Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

Нагадаємо, Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис. Російський суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.

Також російська влада готується до повного блокування месенджера Telegram на території країни на початку квітня, залишивши його роботу лише для військових підрозділів.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розслідує дії засновника Telegram Павла Дурова у межах кримінального провадження за звинуваченням у сприянні терористичній діяльності.