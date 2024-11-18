Мовний скандал у Франківському виші. Стали відомі результати службового розслідування

Ректор зауважив, що викладач розмовляв суржиком і часом переходив на російські слова, оскільки у 2016 році переїхав до Івано-Франківська з Донецька

До 20 грудня 2024 року на всіх кафедрах університету пройде перевірка на дотримання норм мовного законодавства

В Івано-Франківському національному медичному університеті завершили службове розслідування після скарги студента на викладання нейрохірургії російською мовою. Завідувачці кафедри неврології і нейрохірургії та проректору з науково-педагогічної роботи оголосять догани, про це повідомив «Українській правді» ректор університету Роман Яцишин.

Водночас сам викладач нейрохірургії, який вживав російські слова під час освітнього процесу, звільнився за власним бажанням 18 листопада.

«Коли я почув про цей інцидент, я відразу скликав комісію. Не тільки для того, щоб закрити це питання, а щоб знайти людей, які не допрацювали в плані контролю навчального процесу, і щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому», – прокоментував ситуацію Роман Яцишин.

Ректор зауважив, що викладач розмовляв суржиком і часом переходив на російські слова, оскільки у 2016 році переїхав до Івано-Франківська з Донецька.

Нейрохірург знає англійську та французьку мови, тому його залучали до викладання нейрохірургії англійською. З українськими студентами він почав проводити заняття лише нещодавно, після смерті іншого професора нейрохірургії у 2023 році.

«Комісія встановила, що викладач використовував російські слова при веденні навчальної дисципліни. Зауважень з боку студентів щодо використання російської мови ні до завідувача кафедри, ні до адміністрації не надходило. Окремі студенти відзначили високий професійний рівень викладача», – йдеться у рішенні комісії, яке надав ректор.

До дисциплінарної відповідальності з оголошенням догани притягнуть завідувачку кафедри неврології та нейрохірургії, а також проректора з науково-педагогічної роботи.

До 20 грудня 2024 року на всіх кафедрах університету пройде перевірка на дотримання норм мовного законодавства.

Нагадаємо, викладач Івано-Франківського національного медичного університету провів лекцію російською мовою. Після обурення студентів та публічного розголосу заклад вищої освіти створив комісію для службової перевірки та пообіцяв ухвалити відповідні рішення.

Зазначається, що одразу перед парою з нейрохірургії викладач заявив, що вестиме лекцію російською, а тому нібито попросив не писати на нього доповідні. Як пишуть місцеві ЗМІ, цей викладач – переселенець із Донецька.

Студент, який опублікував відео з лекцією російською мовою, вступив у суперечку з цим викладачем, заявивши, що той не розуміє державної, після чого лектор, як зазначається, повиправляв йому попередні оцінки на гірші.