Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському

Лариса Голуб
glavcom.ua
Трамп розповів про свій рівень довіри до лідерів держав
фото: Офіс президента України

Американський президент потішив журналістів черговим зізнанням

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив чергову заяву про лідерів країн. Цього разу він обговорював українського та російського президентів. В інтерв’ю американським медіа він розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському, інформує «Главком».

Дональд Трамп спілкуючись з журналістами повторив свою заяву про те, що війни між Росією та Україною не було б, якби він переміг на виборах 2020 року. Він сказав, що дві країни «ближче» до завершення конфлікту, але не уточнив, наскільки.

Також американський президент Трамп додав, що не хоче допомоги України у боротьбі з Іраном. Він  відхилив пропозицію президента Володимира Зеленського зробити внесок у зусилля США та Європи щодо захисту військових баз у регіоні Перської затоки. «Мені не потрібно допомагати», – сказав Трамп. 

Американський президент також заявив, що має більше довіри до російського диктатора, ніж до європейських союзників США. За словами Трампа, йому важче мати справу з президентом України, ніж із главою Кремля.

«Главком» писав, що українські переговорники прямують до Сполучених Штатів. У суботу, 21 березня, там запланована зустріч.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру», – розповів президент.

Зеленський також повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров відвідав країни на Близькому Сході. За словами президента, Україна може найближчим часом укласти нові безпекові домовленості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.

До слова, голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. За його словами, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.

Читайте також:

Читайте також

Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Війна в Ірані. Які варіанти є для нас найгіршими і найкращими
28 лютого, 12:25
На думку Безсмертного, територіальна цілісність не може бути предметом переговорів як елемент компромісу
Чи може Україна віддати Росії території в обмін на мир? Дипломат розтлумачив норми Конституції
22 лютого, 21:15
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
Bloomberg: Судове рішення щодо мит Трампа перекроїло світовий ринок
23 лютого, 05:21
Конгресмен від Техасу Ел Грін тримав плакат із написом «Чорношкірі люди не мавпи!»
Звернення Трампа до нації. Конгресмена Гріна вигнали за плакат з критикою президента США
25 лютого, 06:58
Глава Білого дому побив власний рекорд найдовшого щорічного звернення до Конгресу
Трамп встановив новий рекорд під час виступу перед Конгресом
25 лютого, 07:48
Трамп заявив Зеленському, що хоче завершити війну в найкоротші строки
Трамп у розмові з Зеленським встановив новий дедлайн закінчення війни – Axios
26 лютого, 00:48
На супутниковому знімку видно дим, що клубочиться з резиденції Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані після суботніх ударів
Трамп заявив про загибель великої кількості іранського керівництва під час ударів
1 березня, 00:52
За словами Свириденко, наразі прямих сигналів від партнерів щодо фінансування саме дорожньої галузі немає
Колапс із дорогами після зими. Уряд представив план порятунку
5 березня, 17:03
Трамп підписав указ про нову групу проти розкрадань у соцвиплатах
Демократи під прицілом? Трамп підписав указ про боротьбу з шахрайством
17 березня, 09:59

Новини

Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
Сьогодні, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

