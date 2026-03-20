Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському

Американський президент потішив журналістів черговим зізнанням

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив чергову заяву про лідерів країн. Цього разу він обговорював українського та російського президентів. В інтерв’ю американським медіа він розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському, інформує «Главком».

Дональд Трамп спілкуючись з журналістами повторив свою заяву про те, що війни між Росією та Україною не було б, якби він переміг на виборах 2020 року. Він сказав, що дві країни «ближче» до завершення конфлікту, але не уточнив, наскільки.

Також американський президент Трамп додав, що не хоче допомоги України у боротьбі з Іраном. Він відхилив пропозицію президента Володимира Зеленського зробити внесок у зусилля США та Європи щодо захисту військових баз у регіоні Перської затоки. «Мені не потрібно допомагати», – сказав Трамп.

Американський президент також заявив, що має більше довіри до російського диктатора, ніж до європейських союзників США. За словами Трампа, йому важче мати справу з президентом України, ніж із главою Кремля.

«Главком» писав, що українські переговорники прямують до Сполучених Штатів. У суботу, 21 березня, там запланована зустріч.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру», – розповів президент.

Зеленський також повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров відвідав країни на Близькому Сході. За словами президента, Україна може найближчим часом укласти нові безпекові домовленості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.

До слова, голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. За його словами, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.