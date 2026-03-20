Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей

У Слов’янську розпочинається обов'язкове вивезення дітей у безпечні регіони

Через критичне загострення безпекової ситуації та постійні обстріли з боку російських окупантів, на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де запроваджується примусова евакуація дітей із батьками або законними представниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну військову адміністрацію.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська. Він перерахував назви понад 40 вулиць, провулків Слов’янська, де наразі проведуть примусову евакуацію дітей.

«Йдеться про вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Навська, Ростовська, Таганрогська, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка та Подільська», – повідомляє Філашкін.

Голова військової адміністрації наголосив, що ворог свідомо цілить по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Тому залишатися вдома – це смертельний ризик.

«Зберегти життя – найважливіше. Тим паче – життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати», – наголосив Філашкін.

За даними Генштабу, станом на ранок 20 березня, на Слов’янському напрямку наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки.

«Главком» писав, що протягом минулої доби українські захисники знищили 1 610 окупантів.