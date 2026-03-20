Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Влада закликає батьків негайно вивезти дітей із небезпечних зон
У Слов’янську розпочинається обов'язкове вивезення дітей у безпечні регіони

Через критичне загострення безпекової ситуації та постійні обстріли з боку російських окупантів, на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де запроваджується примусова евакуація дітей із батьками або законними представниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Донецьку обласну військову адміністрацію.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська. Він перерахував назви понад 40 вулиць, провулків Слов’янська, де наразі проведуть примусову евакуацію дітей.

«Йдеться про вулиці В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Навська, Ростовська, Таганрогська, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка та Подільська», – повідомляє Філашкін.

Голова військової адміністрації наголосив, що ворог свідомо цілить по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Тому залишатися вдома – це смертельний ризик.

«Зберегти життя – найважливіше. Тим паче – життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати», – наголосив Філашкін.

За даними Генштабу, станом на ранок 20 березня, на Слов’янському напрямку наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Діброви, Закітного, Різниківки, Рай-Олександрівки та Платонівки.

«Главком» писав, що протягом минулої доби українські захисники знищили 1 610 окупантів.

Читайте також:

Читайте також

Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
Кент заявив, що Ізраїль втягнув США у війну з Іраном
Вчора, 03:28
Президент наголосив, що захист має бути скоординованим
Зеленський розповів, як Росія допомагає іранському режиму у війні проти США
7 березня, 21:34
Снарядів до артилерії у нас дефіцит, хто б що не казав, заявив Бутусов
Держава витратила 50 млрд грн на снаряди, але в армії досі дефіцит, – Бутусов
7 березня, 15:58
Ворог не припиняє активні штурми
Ворог просунувся у Гришиному та Гуляйполі – Deepstate
5 березня, 17:31
Наїм Касем – лідер терористичного угруповання «Хезболла»
Ізраїль назвав наступну ціль після ліквідації Хаменеї
2 березня, 14:15
Керівник Офісу президента пояснив, що у проблема так званої бусифікації набагато глибша, ніж здається на перший погляд
Буданов пояснив, коли можна буде вирішити проблему мобілізації
1 березня, 15:15
Захиснику України Андрію Кіцері назавжди 53
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
28 лютого, 09:00
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45
Буданов про переговори: Ми рухаємося повільно, але рухаємося
«Третього варіанту немає». Буданов пояснив, чим закінчаться переговори з росіянами
23 лютого, 15:14

Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
