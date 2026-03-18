В Одесі море пожовкло та смердить: екологи попереджають про небезпеку (відео)

Лариса Голуб
Забруднення могло поширитися з Аджаликського лиману в Чорне море
фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Аналізи показали підвищений вміст жирів та олій

На одеських пляжах «Ланжерон» та «Відрада» пожовкло море і має специфічний запах. Екологи пов’язують інцидент із наслідками російських обстрілів портової інфраструктури, що сталися наприкінці минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Екологічна інспекція повідомляє, що під час обстеження акваторії та узбережжя Чорного моря в межах Одеси державні інспектори зафіксували плями жовтого та жовто-сірого відтінків з характерним запахом соняшникової олії.

«Фахівці інспекції відібрали проби морської води для аналізу. За результатами досліджень встановлено вміст жирів та олій на рівні 49,8 мг/дм³, що підтверджує факт забруднення», – йдеться в повідомленні екологів.

Екологічні інспектори припускають, що така ситуація могла виникнути після 20 грудня 2025 року, коли в результаті ворожої атаки на портову інфраструктуру в Аджаликський лиман потрапили значні обсяги соняшникової олії. Надалі ця речовина могла поширитися і на частину акваторії Чорного моря. Наразі екологи продовжують моніторинг стану морської води.

«Главком» писав, що у Молдові виникли серйозні проблеми з водопостачанням після забруднення річки Дністер. Найбільше постраждало місто Бєльці, де без води залишилися щонайменше 50 тис. мешканців. 

Також міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з російським обстрілом, який призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер. Під час зустрічі представнику Росії передали не лише дипломатичну ноту, а й пляшку з водою, набраною з річки Дністер. Таким чином молдовська сторона наочно продемонструвала наслідки забруднення води, яке, за даними Кишинева, сталося після російського удару.

