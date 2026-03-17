Коригував удари по Одесі. СБУ затримала «крота» в лавах Держприкордонслужби

Служба безпеки затримала агента ФСБ у лавах Сил оборони України. Ним виявився завербований ворогом матрос морської охорони Держприкордонслужби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо портового міста. Використовуючи агентурні дані, окупанти сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в «обхід» української ППО.

Зазначається, що серед основних «цілей» РФ були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті.

За матеріалами справи, агент на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на телефонну камеру військові об’єкти. Співробітники СБУ затримали російського «крота» на гарячому, коли він фотографував фасад військового об’єкта, по якому росіяни готували ракетний удар.

Як встановило розслідування, матрос був завербований ФСБ, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах. Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, військова контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам РФ ліквідувати командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького. За словами правоохоронців, щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужбісти завербували оператора БпЛА з іншої бригади, що виконує завдання у Харківській області.