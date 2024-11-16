В університеті Франківська викладач провів лекцію російською: мер відреагував

Руслан Марцінків заявив, що в тиловому Івано-Франківську таке неприпустимо

Викладач Івано-Франківського національного медичного університету провів лекцію російською мовою. Після обурення студентів та публічного розголосу заклад вищої освіти створив комісію для службової перевірки та пообіцяв ухвалити відповідні рішення. Про це пишуть місцеві видання «Репортер» та «ПІК». Також про це на своїй сторінці в Instagram розповів студент Денис Дудко.

Зазначається, що одразу перед парою з нейрохірургії викладач заявив, що вестиме лекцію російською, а тому нібито попросив не писати на нього доповідні. Як пишуть місцеві ЗМІ, цей викладач – переселенець із Донецька.

Студент, який опублікував відео з лекцією російською мовою, вступив у суперечку з цим викладачем, заявивши, що той не розуміє державної, після чого лектор, як зазначається, повиправляв йому попередні оцінки на гірші.

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В університеті відреагували на цей інцидент, заявивши, що створять комісію для службової перевірки й за результатами її роботи поінформують громадськість. Окрім цього там запевнили, що засуджують будь-які дії щодо використання російської мови в освітньому процесі та вживають усіх заходів для утвердження використання української мови в усіх сферах.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також відреагував на цей випадок, зазначивши, що в тиловому Івано-Франківську таке неприпустимо. За його словами, викладач, який не вміє вести пари українською мовою, не має викладати в Україні, а «толерування «руского міра» приведе сюди танки».

Нагадаємо, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що на зміну лагідній українізації прийшла наступальна. Кремінь зауважив, що наступальна українізація передбачає суворий контроль за дотриманням мовного закону в усіх без винятку сферах суспільного життя на території України.

Також Міністерство освіти та науки підтримало заборону спілкуватися російською на перервах у школах. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий на годині запитань до уряду.

До слова, Київ посів перше місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Усього в столиці було зареєстровано 365 звернень за перше півріччя 2024 року.