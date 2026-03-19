Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Руйнування внаслідок удару по Одесі
фото: Одеська МВА

Внаслідок атаки окупантів по Одесі пошкоджено багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі

У ніч на 19 березня російська окупаційна армія вдарила по Одесі безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак, пише «Главком».

Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у житлову забудову міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. Виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Також відомо про трьох постраждалих, двох з них госпіталізували до міської лікарні. 

Нагадаємо, вночі 21 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, чотири житлових будинків в різних районах міста та навчальний заклад.

Як відомо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак. Окупанти вдарили по місту ударними дронами.

В одному з районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому – зазнали пошкоджень магазин і станція техобслуговування. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Теги: пожежа Сергій Лисак Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua