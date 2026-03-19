Росія атакувала Одесу безпілотниками: є постраждалі

Внаслідок атаки окупантів по Одесі пошкоджено багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі

У ніч на 19 березня російська окупаційна армія вдарила по Одесі безпілотниками. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергій Лисак, пише «Главком».

Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у житлову забудову міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі. Виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.

Також відомо про трьох постраждалих, двох з них госпіталізували до міської лікарні.

фото: Одеська МВА

Нагадаємо, вночі 21 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру, чотири житлових будинків в різних районах міста та навчальний заклад.

Як відомо, російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак. Окупанти вдарили по місту ударними дронами.

В одному з районів міста сталася пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, в іншому – зазнали пошкоджень магазин і станція техобслуговування. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.