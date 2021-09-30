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    Стрілянина на Одещині: поліція розпочала спецоперацію

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    Ніяких подробиць щодо особи стрілка та причин того, що відбувається, не повідомлено - Стрілянина на Одещині: поліція розпочала спецоперацію
    Ніяких подробиць щодо особи стрілка та причин того, що відбувається, не повідомлено
    фото пресслужба поліції Одещини

    Поліція намагається затримати чоловіка

    На Одещині сталася стрілянина – правоохоронці розпочали спецоперацію «Грім». До одного з сіл Подільського району виїхало керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області та спецпризначенці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

    Поліція намагається затримати чоловіка, який на вулиці влаштував стрілянину з рушниці.

    Наразі в селі, де сталася стрілянина, також працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції. За попередніми даними, від протиправних дій правопорушника ніхто не постраждав. Жодних подробиць щодо особи стрілка та причин того, що відбувається, не повідомлено.

    Нагадаємо, 22 вересня, у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці. У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    До слова, 22 вересня у Черкасах на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. У результаті стрілянини було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні.

    Як повідомлялося, на столичних Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину.

    Нагадаємо, масштабна перестрілка сталася в одній з найбільших в'язниць Еквадору. В результаті стрілянини загинули 116 осіб, ще 80 були поранені, а шестеро зникли.

    поліцейську операцію оголосили через недолугий жарт місцевих блогерів.

    Теги: Одеса поліція стрілянина
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    Стрілянина на Одещині: поліція розпочала спецоперацію