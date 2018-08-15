Одеський маршрутник поплатився за регулярні знущання над бійцем АТО



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Фото: odessamedia.net Водій пасажирського автобуса №232 регулярно насміхався над учасником АТО

Маршрутника відсторонять від роботи

В Одесі від роботи відсторонено водія маршрутки, який регулярно знущався над учасником бойових дій на сході України. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Олександр Ілько.

За його словами, мова йде про водія пасажирського автобуса маршруту №232, що регулярно насміхався над одним із пасажирів, який користувався законним правом на безкоштовний у громадському транспорті. У числі знущань, які дозволив собі водій, – непристойний жест (середній палець).

Як зазначив Ілько, водій на тиждень відсторонений «за некультурне ставлення», до 22 серпня включно. За цей період заробітна плата водієві Валентину Бабчинському нараховуватися не буде. Відповідний наказ 13 серпня підписав керівник ПАТ «Севертранс».

Як повідомлялось, учасник військової операції щодо захисту України від російської агресії на сході України Геннадій Бурлаков поскаржився на водія одеської маршрутки, який його систематично принижує.

Нагадаємо, працівники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою затримали у Вінницькій області бойовика російських окупаційних сил, який воював проти українських військ у лавах військових формувань так званої «ДНР».