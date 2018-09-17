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    Новини

    Одеський письменник отримав престижну літературну премію

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    Одеський письменник отримав престижну літературну премію

    Драматург і письменник Олександр Мардань удостоївся літературної премії імені В. Короленка

    Кращим твором, написаним в 2018 році російською мовою, на думку журі, стала повість Олександра Марданя «Черга».

    На сьогоднішній день Мардань є автором понад 20 п'єс і сценаріїв. За ним поставлено 193 вистави в 98-ми містах 16 країн. Твори драматурга переведені на 12 мов.

    П'єси «Кішки-мишки» і «Ніч святого Валентина» увійшли в серію «Українська література. Колекція »і опубліковані в« Антології української драматургії».

    Відзначимо, Премія ім. В. Короленка заснована в 1990 році Національною Спілкою письменників України і присуджується щорічно за кращий твір російською мовою.

    Нагадаємо, одеситка завоювала 8 нагород на ляльковому фестивалі в Норвегії.

    Джерело: Пушкинская.net

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