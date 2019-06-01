Одеську колонію законсервували після бунту



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Кілька днів тому у виправній колонії №51 став бунт ув'язнених

Членами комісії одноголосно прийнято рішення оптимізувати діяльність колонії

Одеську виправну колонію №51, де нещодавно стався бунт ув'язнених, вирішили законсервувати.

Про це повідомляє Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України у Facebook.

«31.05.2019 в Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України під головуванням заступника міністра юстиції Чернишова Д.В. відбулось засідання комісії з оптимізації слідчих ізоляторів, установ виконання покарань та підприємств установ виконання покарань», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у колонії тримається 449 засуджених, що становить 45% від планового наповнення та «дає підстави для прийняття рішення про консервацію цієї установи».

Також під час бунту були пошкоджені міжзонне КПП, приміщення чергової частини та адміністративної будівлі в зоні, приміщення оперативного відділу, відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, відділу нагляду і безпеки.

Крім того, у непридатному стані знаходиться банно-пральний комбінат, крамниця та приміщення дільниці посиленого контролю.

«Враховуючи це, членами комісії одноголосно прийнято рішення оптимізувати діяльність державної установи «Південна виправна колонія (№ 51)» шляхом консервації», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Мін'юст вирішив розформувати одеську колонію, де збунтувалися в'язні.