Переможців конкурсу хореографічного мистецтва визначили в Одесі



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В Одесі нагородили переможців хореографічного конкурсу «Балетні сезони в Одесі»

17 квітня 2019 року в Одеській дитячій хореографічній школі відбулося урочисте нагородження переможців II Міжнародного хореографічного конкурсу пам'яті заслуженої артистки України Ельвіри Караваєвої «Балетні сезони в Одесі».

Організатор конкурсу - хореографічна школа під патронатом Одеської міської ради.

Цього року до фіналу II Міжнародного хореографічного конкурсу «Балетні сезони в Одесі» вийшли солісти і колективи з 11 міст України, а також Китаю, США, Білорусі та Єгипту.

Директор Одеської дитячої хореографічної школи Оксана Книжник відзначила високий рівень підготовки конкурсантів. Вихованці показали свою майстерність і отримали заслужені нагороди - грамоти та статуетки, а кращі танцюристи - запрошення на міжнародні конкурси в Гаазі і Берліні, а також літні табори в Карпатах.

Золоті призери хореографічного конкурсу візьмуть участь у звітному концерті, який відбудеться 25 травня.