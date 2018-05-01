Першотравень в Одесі: пенсіонерка побила активіста прапором

Одеські пенсіонери вимагали повернути восьмигодинний робочий день та безкоштовну медицину

В Одесі пройшов мітинг з нагоди 1 Травня. Більшість з учасників акції – люди похилого віку. Про це повідомляє УНН. Близько 30 учасників акції, серед яких більшість – люди похилого віку, – із прапорами в руках зібралися біля Оперного театру. У супроводі оркестру, який грав одеські мотиви, мітингувальники звернулися до влади із



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Фото: УНН Пенсіонери зібралися в Одесі на першотравневий мітинг

Одеські пенсіонери вимагали повернути восьмигодинний робочий день та безкоштовну медицину

В Одесі пройшов мітинг з нагоди 1 Травня. Більшість з учасників акції – люди похилого віку. Про це повідомляє УНН.

Близько 30 учасників акції, серед яких більшість – люди похилого віку, – із прапорами в руках зібралися біля Оперного театру. У супроводі оркестру, який грав одеські мотиви, мітингувальники звернулися до влади із вимогою підняти пенсії та зарплати, а також повернути восьмигодинний робочий день та безкоштовну медицину. Крім того, вони мали намір пройтися маршем до Куликового поля, але через заборону суду та можливі сутички зі сторони праворадикалів відмовилися від ідеї.

На мітинг також прийшли близько 10 представників різних громадських організацій. Деякі активісти почали спілкуватися із пенсіонерами, згадуючи трагічні події 2 травня 2014 року, також вигукуючи «Слава Україні». Поліція стрималапенсіонерів, агресивно налаштованих проти патріотів, все обійшлося лише лайкою. Однак одна із пенсіонерок все-таки вдарила прапором активіста, її затримали правоохоронці.

Вже завтра учасники мітингу мають намір прийти на Куликове поле, аби вшанувати пам’ять тих, хто загинув 2 травня під час пожежі у Будинку профспілок.