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У столичному метро чоловік вкрав зі станції дефібрилятор

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столичному метро чоловік вкрав зі станції дефібрилятор
фото: пресслужба поліції

Порушник поїхав додому у Білу Церкву, де хотів продати медичне обладнання, але не встиг цього зробити

У Білій Церкві затримали 38-річного чоловіка, який викрав дефібрилятор зі станції столичного метрополітену. Інцидент трапився на станції метро «Університеті». Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Крадій дочекався прибуття потяга та, скориставшись відсутністю пасажирів на платформі, від’єднав від спеціального кріплення дефібрилятор та втік з ним.

Як встановили слідчі, після цього порушник поїхав додому у Білу Церкву, де хотів продати медичне обладнання, але не встиг цього зробити.

Чоловіка затримали. Прилад вилучили та незабаром повернуть його назад у метро. А за крадіжку фігуранту тепер загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн.

Теги: кража метро поліція

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