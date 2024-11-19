В Одесі благодійні організації розгорнули пункти допомоги постраждалим від атаки

В Одесі на місці ворожої атаки розгорнуто пункти допомоги від громадських та благодійних організацій

В наслідок атаки РФ пошкоджено багато квартир у житлових будинках

В Одесі на місці ворожої атаки розгорнуто пункти допомоги від громадських та благодійних організацій. Їхню роботу з міськими структурами координує радниця Одеського міського голови Вероніка Етнарович. Про це пише Одеська міська рада.

«На жаль, відбулася страшна трагедія. Загинули люди, багато постраждалих, зокрема ті, хто потребує психологічної допомоги. Пошкоджено багато квартир у житлових будинках. Поруч з міською владою та «ЖКС» – найбільша кількість організацій, які долучилися та надають допомогу. Також вдячний бізнесу, що приєднався до наших надійних партнерів World Central Kitchen та БФ «Ранок Відродження» з гарячими обідами», – зазначив Геннадій Труханов.

Загін Швидкого Реагування Червоного Хреста України та БФ «Десяте квітня» за підтримки УВКБ ООН надають комплекти для закриття віконних та дверних отворів. «ЖКС» допомагають їх встановлювати.

БФ «Вітри змін» реєструє заявки на надання допомоги родинам з дітьми, які мешкають у пошкоджених внаслідок атаки будинках, – 3440 грн на кожну дитину.

БФ «Ваше місто» долучився наданням первинної медичної допомоги на місці. Результати експрес-досліджень, зокрема й електрокардіограми серця, тест на тропонін (серцевий напад) у разі необхідності надаються разом з направленням до лікаря.

Міжнародна організація IRC (International Rescue Сommittee) надає набори для жінок та психо- соціальну підтримку родинам з дітьми, а також юридичні консультації.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинуло семеро поліцейських. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам поліцейських, які загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного удару. Вигівський наголосив, що це дуже болісна втрата для рідних та всієї поліцейської родини.