Підліток, який робив селфі на даху поїзда в Одесі, перебуває у важкому стані



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Хлопець з багатодітної сім'ї, де виховується четверо дітей

Учень восьмого класу, якого вдарило струмом, в той час, коли він на даху поїзда робив селфі на станції Одеса-Східна, перебуває у важкому стані в опіковому відділенні 10-ї лікарні.

Хлопчик отримав близько 50% опіків тіла і верхніх дихальних шляхів. Лікарі не беруться робити будь-які прогнози.

Підліток - з багатодітної сім'ї, де виховується четверо дітей. Перші 3 дні хлопчика лікували безкоштовно, надалі забезпечення всім необхідним взяли на себе волонтери благодійного фонду «Корпорація Монстрів».

Волонтери вкотре нагадують, наскільки небезпечні спроби підлітків робити селфі на поїздах.

«Подібні ситуації - це катастрофа! Пояснюйте щодня, що така фотосесія або витівка «а давай туди заліземо» може обернуться смертю або важкою інвалідністю за секунди. Наша Підопічна Ліза Кравченко, яка отримала минулого року опіки 60% поверхні тіла точно в такій же ситуації, вижила тільки завдяки героїчним зусиллям лікарів міського опікового центру (багато місяців вони боролися за дівчинку) і досі продовжує лікування і перебуває в скрутному становищі вже майже рік. Пошукайте пару фото наслідків таких фотосесій, покажіть вашим дітям. Це потрібно бачити, щоб зрозуміти», - написала керівник фонду на своїй сторінці.

Джерело: Трасса Е-95