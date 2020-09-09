Підйом танкера Delfi відклали ще на кілька днів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підйом танкера Delfi відклали ще на кілька днів

Танкер продовжили полегшувати - прибирають обладнання з палуби

Штормове попередження про посилення північного вітру знову призупинило операцію з підйому танкера Delfi. Очікується, що роботи припинені на кілька днів.

Про це пише «Думська».

За прогнозом, пориви вітру сягатимуть 14 метрів в секунду, що небезпечно для операції. Буде шторм.

Як зазначають експерти, для складних суднопіднімальних і буксирувальних робіт потрібна спокійна штильна погода.

Проте, у вівторок танкер продовжили полегшувати - прибирали обладнання з палуби. Робочі з «газорізами» видаляли труби, сходи та інші агрегати. Як тільки погода дозволить, підйом танкера продовжать.

За задумом інженерів, спочатку з танків лівого борту відкачають воду, а з правого борту жорстко закріплять ліхтер (несамохідну баржу ДП), який буде грати роль понтона. Плавкран «Атлас-4» також буде виступати понтоном, його закріплять з лівого борту.

Після відкачування води танкер спливе і всю конструкцію, що складається з трьох одиниць (ДП, «Атлас-4» і «Делфі») буксири потягнуть в порт Чорноморська.

Нагадаємо, 7 вересня підняття танкера Delfi вкотре відклали.

Раніше повідомлялося, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.