Танкер Delfi заберуть з пляжу Одеси у найближчі дні



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Перед видаленням танкера з пляжної зони Одеси з корпусу збирають велику кількість мулу і сміття

Наразі судно «тримають» на плаву і ліквідують водотічність відсіків для безпечного переходу в заплановану точку викиду

Аварійний танкер Delfi готують до буксирування. Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Зазначається, що фахівці компанії «Краншип» виконали два з трьох етапів погодженого плану зняття з мілини танкера та видалення його з пляжної зони Одеси.

«Кормова частина судна вже на плаву, корпус очищують від мулу та сміття перед буксируванням до порту Чорноморськ», – йдеться у повідомленні.

За словами представників компанії «Краншип», у даний момент судно «тримають» на плаву і ліквідують водотічність відсіків для безпечного переходу в заплановану точку викиду.

«Відповідно до гарної морської практики, після підйому і в будь-якому випадку до буксирування судно повинно відстоятися не менше 24 годин з контролем рівня в танках», - інформує пресслужба Адміністрації морських портів України.

Зазначається, що перед видаленням танкера з пляжної зони Одеси з корпусу збирають велику кількість мулу і сміття (включаючи механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен.

«Триває також герметизація корпусу (до машинного відділення ще надходить до 25 кубометрів води на годину), – уточнили в АМПУ.

Як повідомлялося, згідно з погодженим планом робіт, які ведуться навіть у нічну пору, фахівці компанії «Краншип» планували зняти танкер з мілини в ніч на 7 вересня й відбуксирувати до порту Чорноморськ. Однак після обстеження корпусу водолазами виявлено додаткові пробоїни у кормовій частині корпусу судна. Оскільки робота з герметизації танкера складна, фінальні терміни завершення операції не вказуються.

Очільник Одеської ОДА Куций сподівається, що аварійний танкер піднімуть з мілини за день-два.

Нагадаємо, 7 вересня підняття танкера Delfi вкотре відклали.

Раніше повідомлялося, що у Одесі розпочато фінальний етап підняття затонулого танкера Delfi.

До слова, напередодні суд заарештував танкер Delfi. До цього власник судна намагався через суд заборонити здійснювати будь-які дії з Delfi.

Зазначимо, що 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне. 24 липня із затонулого танкера Delfi стався новий масштабний витік палива.

Кілька разів протягом літа судно намагалися підняти. Чергова спроба прибрати танкер 25 липня виявилась невдалою.