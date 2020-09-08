Одеситів попередили про відключення водопостачання
Відключення води в Одесі 8 вересня
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт з установки нової засувки діаметром 200 мм і ремонту засувки діаметром 250 мм за адресою: вул. Давида Ойстраха, 20, 22
08 вересня 2020 року з 09:00 до 21:30
буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- вул. Давида Ойстраха, 4-26 і 3-17,
- вул. Жоліо-Кюрі, 20-24а,
- вул. Генерала Бочарова, 21, 25,
- вул. Воронезька.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).