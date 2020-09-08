  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    • Розсилка
    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    Відключення води в Одесі 8 вересня

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт з установки нової засувки діаметром 200 мм і ремонту засувки діаметром 250 мм за адресою: вул. Давида Ойстраха, 20, 22

    08 вересня 2020 року з 09:00 до 21:30

    буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

    • вул. Давида Ойстраха, 4-26 і 3-17,
    • вул. Жоліо-Кюрі, 20-24а,
    • вул. Генерала Бочарова, 21, 25,
    • вул. Воронезька.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ