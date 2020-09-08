Одеситів попередили про відключення водопостачання



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Відключення води в Одесі 8 вересня

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення робіт з установки нової засувки діаметром 200 мм і ремонту засувки діаметром 250 мм за адресою: вул. Давида Ойстраха, 20, 22

08 вересня 2020 року з 09:00 до 21:30

буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

вул. Давида Ойстраха, 4-26 і 3-17,

вул. Жоліо-Кюрі, 20-24а,

вул. Генерала Бочарова, 21, 25,

вул. Воронезька.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).