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Агент ФСБ, який щодня пробігав до 50 км для шпигування, отримав 15 років тюрми

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Агент ФСБ, який щодня пробігав до 50 км для шпигування, отримав 15 років тюрми
Суд призначив шпигуну реальний термін покарання з конфіскацією майна
фото з відкритих джерел

Під час бігу зловмисник вів приховану зйомку на камеру телефона

На Хмельниччині викрили 55-річного спортивного тренера, який розвідував дислокацію та переміщення Сил оборони. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна, повідомляє СБУ.

Повідомляється, що зловмисник щодня пробігав від 10 до 50 км, щоб відслідковувати місця базування та маршрути руху українських військ. Під час бігу він здійснював приховану фото- та відеозйомку за допомогою телефона.

Серед основних завдань чоловіка була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Також російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року «на гарячому», коли він приховано фотографував один з місцевих об’єктів Укрзалізниці. Він був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб у березні 2022 року.

3 фото
На весь екран

У поле зору агресора він потрапив як колишній випускник ленінградського військового училища, де навчався ще за радянських часів, після чого до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території рф. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав в Україну.

За кожне виконане вороже завдання зловмисник отримував від окупантів грошову винагороду, яка надходила на його банківську картку.

Нагадаємо, СБУ викрила колаборантів, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак РФ у Києві та Черкасах, одним з яких виявився доктор філософії. За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Теги: СБУ ФСБ шпигун Хмельниччина

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