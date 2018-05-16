Показ традиційного українського одягу відбувся в Одесі
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До Всесвітнього дня вишиванки в бібліотеці імені Паустовського представили різноманітність традицій українського одягу
В Одеській бібліотеці-філії №2 ім. К. Г. Паустовського до Всесвітнього дня вишиванки відбувся святковий показ одягу «Вишита сорочка аж до поясочка».
Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».
Учасниками зустрічі стали читачі бібліотеки, члени літературних клубів «Золота троянда» і «Світ Паустовського», представники Маріупольського літературного клубу «Прометей», об'єднання рукоділля «Нитка Аріадни» і одеські поети.
Завідувач бібліотеки Карина Апарінова розповіла про історію свята, особливості виготовлення вишиванок у різних регіонах України.
Гостям було представлено парад вишиванок, який організували умільці з одеського об'єднання «Нитка Аріадни» (керівник - Віолетта Слюсаренко). Учасники об'єднання виготовляють етноодяг, популяризуючи українську культуру.
Під час показу учасникам зустрічі демонстрували вишиті жіночі сукні й блузки, прикраси та сумочки, розшиті бісером, і різні аксесуари. Крім того, було представлено сукню з вишивкою «Золота троянда», виготовлення якої приурочили до 126-річчя від дня народження К. Г. Паустовського.
Також умільці провели майстер-клас «Вишивала дівчина вишиванку», дали рекомендації, як можна комбінувати народний український одяг із сучасним.
Творчу атмосферу свята доповнив виступ лауреата музичних конкурсів Йосипа Жеребкера, який виконав українські народні пісні, а Олександр Апарінов представив тематичні фільми.