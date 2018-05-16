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    В Одесі відновили знамениту скульптуру

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    Знамениту копію давньогрецької скульптури Лаокоон, яка постраждала від рук вандалів, відновили

    В Одесі відновлюють знамениту мармурову копію давньогрецької скульптури Лаокоон, розташовану біля Археологічного музею. 

    Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    15 травня 2018 року фахівці повернули скульптурі відсутні частини, які були виготовлені з композиційних матеріалів, стилізованих під італійський мармур. Наразі реставратори займаються відновленням автентичного вигляду скульптурної композиції. 

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    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру
    В Одесі відновили знамениту скульптуру

    Щоб захистити скульптуру Лаокоон від повторних актів вандалізму, крім проведення відновлювальних робіт, було прийнято рішення обмежити доступ до скульптурної композиції. Наразі встановлено огорожу перед скульптурою. 



    Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини звертається до одеситів і гостей міста з проханням дбайливо ставитися до знаменитої копії давньогрецької скульптури Лаокоон та всіх пам’яток архітектури.

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