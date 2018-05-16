В Одесі відновили знамениту скульптуру

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Знамениту копію давньогрецької скульптури Лаокоон, яка постраждала від рук вандалів, відновили

В Одесі відновлюють знамениту мармурову копію давньогрецької скульптури Лаокоон, розташовану біля Археологічного музею.

Про це інформує прес-служба Одеської міськради, повідомляє «Главком».



15 травня 2018 року фахівці повернули скульптурі відсутні частини, які були виготовлені з композиційних матеріалів, стилізованих під італійський мармур. Наразі реставратори займаються відновленням автентичного вигляду скульптурної композиції.

Щоб захистити скульптуру Лаокоон від повторних актів вандалізму, крім проведення відновлювальних робіт, було прийнято рішення обмежити доступ до скульптурної композиції. Наразі встановлено огорожу перед скульптурою.





Управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини звертається до одеситів і гостей міста з проханням дбайливо ставитися до знаменитої копії давньогрецької скульптури Лаокоон та всіх пам’яток архітектури.