Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Послуги в салоні коштували від 800 до 1000 гривень

Правоохоронці затримали 33-річну жительку Одеси, яка під виглядом масажного салону, що функціонував у центрі міста, організувала надання послуг сексуального характеру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Встановлено, що жінка підшукувала повій віком від 20 до 25 років через розміщені в інтернеті рекламні оголошення та створювала їм усі умови для роботи з клієнтами, серед яких були переважно іноземні громадяни. Послуги в салоні коштували від 800 до 1000 гривень. У подальшому статок, отриманий від протиправної діяльності, сутенерка розподіляла між завербованими жінками.

Під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні «масажного салону» правоохоронці виявили отримані від клієнтів кошти у розмірі 32 тисяч гривень та 200 доларів, рекламні буклети, електронні носії інформації та інші речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які причетні до скоєння злочину.

Сутенерку виявили в рамках проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області та спецоперації «Мігрант» працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області спільно зі Слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.