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    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель

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    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель

    Послуги в салоні коштували від 800 до 1000 гривень

    Правоохоронці затримали 33-річну жительку Одеси, яка під виглядом масажного салону, що функціонував у центрі міста, організувала надання послуг сексуального характеру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

    Встановлено, що жінка підшукувала повій віком від 20 до 25 років через розміщені в інтернеті рекламні оголошення та створювала їм усі умови для роботи з клієнтами, серед яких були переважно іноземні громадяни. Послуги в салоні коштували від 800 до 1000 гривень. У подальшому статок, отриманий від протиправної діяльності, сутенерка розподіляла між завербованими жінками.

    Під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні «масажного салону» правоохоронці виявили отримані від клієнтів кошти у розмірі 32 тисяч гривень та 200 доларів, рекламні буклети, електронні носії інформації та інші речові докази.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

    Наразі тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які причетні до скоєння злочину.

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    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель
    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель
    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель
    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель
    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель
    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель
    Поліцейські прямо в центрі Одеси виявили бордель

    Сутенерку виявили в рамках проведення комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області та спецоперації «Мігрант» працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області спільно зі Слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

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