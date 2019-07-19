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    Поліцією затримано зловмисника, який вночі пограбував перехожого

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    Поліцією затримано зловмисника, який вночі пограбував перехожого

    39-річний місцевий житель побив чоловіка та заволодів його мобільним телефоном вартістю 5 тисяч гривень

    Подія сталася в Київському районі міста близько першої години ночі. Побачивши на вулиці перехожого з сумкою, зловмисник вирішив його пограбувати. Декілька разів він вдарив потерпілого по обличчю, а коли той впав - ще й по інших частинах тіла, вихопив з його сумки телефон і втік.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Постраждалий зателефонував до поліції. В ході патрулювання району правоохоронці виявили підозрюваного на сусідній вулиці та доставили до поліцейського відділу. Заявник впізнав нападника. Викрадений телефон був вилучений.

    «За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України, - розповідає начальник Київського відділу поліції в м. Одесі Вадим Парфентьєв. – Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України».

    Досудове розслідування триває.

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